Первые призывники из Орла отправились в армию

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11:31, 20 апреля 2021 года
Первые призывники из Орла отправились в армиюВчера около полуночи 25 новобранцев ВС РФ уехали в Муром – их призвали в инженерные войска.
В весенний призыв армию пополнят порядка 1 тысячи орловцев, план на областную столицу – 260 человек. Также вчера отправились служить молодые люди из Нарышкинского района.
Отправка проходит в строгом соблюдении противоэпидемиологических мер – в военкомате у призывников берут тест на коронавирус, а вагоны, в которых юноши едут к месту службы, предварительно продезинфицированы. В части новобранцы проведут двухнедельный карантин – сообщает сайт мэрии Орла.
Артём Ежаков