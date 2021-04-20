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11:31, 20 апреля 2021 года Первые призывники из Орла отправились в армию Вчера около полуночи 25 новобранцев ВС РФ уехали в Муром – их призвали в инженерные войска.





В весенний призыв армию пополнят порядка 1 тысячи орловцев, план на областную столицу – 260 человек. Также вчера отправились служить молодые люди из Нарышкинского района.



Отправка проходит в строгом соблюдении противоэпидемиологических мер – в военкомате у призывников берут тест на коронавирус, а вагоны, в которых юноши едут к месту службы, предварительно продезинфицированы. В части новобранцы проведут двухнедельный карантин – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



