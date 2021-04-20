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11:50, 20 апреля 2021 года Коронавирус забрал жизни четверых орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 56 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 597).



На лечении – 1 765 человек. Накануне выписано 86 орловцев (всего – 31 292). От последствий болезни скончалось 540 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 15; Болховский район – 10; Верховский – 7; Залегощенский – 4; Дмитровский – 3; Орловский, Глазуновский, Новодеревеньковский, Новосильский и Ливны – по 2; Урицкий, Сосковский, Кромской, Троснянский, Покровский, Новосильский и Мценский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 164 (всего – 4 718 854), число выздоровевших – 9 631 (всего – 4 343 229). Общее число летальных исходов – 106 307 (+ 379 случаев за сутки). На лечении – 269 318 человек.







Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



