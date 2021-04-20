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11:11, 20 апреля 2021 года

В Орловской области разработан новый механизм поддержки предпринимателей

Он направлен на решение проблемы занятости и создание новых рабочих мест.


В Орловской области разработан новый механизм поддержки предпринимателей. Каждый предприниматель, создавший у себя в организации или на производстве дополнительное вакантное место, может рассчитывать на субсидию в размере 25 тысяч рублей. Также региональные власти разрабатывают механизм предоставления грантов для социальных предпринимателей. Подобная мера поддержки будет впервые апробирована на территории области. Помощь смогут получить 18 бизнесменов.
Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Предоставление грантов социальным предпринимателям в размере 5000 тысяч рублей на одного предпринимателя. Лимит средств, выделенный на это год, 9 миллионов рублей».



Анна Вайсергисер
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