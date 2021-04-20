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12:16, 20 апреля 2021 года Резиденты ТОСЭР «Мценск» планируют создать более 1,5 тысяч рабочих мест Инвестиционную деятельность на территории Орловской области обсудили в администрации региона.





В прошлом году на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» в качестве резидентов зарегистрировались 8 компаний. Их проекты позволят привлечь около 850 млн. рублей.



В регионе продолжается разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности: снижена до нулевого значения ставка по налогу на прибыль в первые два года с момента получения прибыли, отремонтирована автодорога, ведущая к площадкам действующих инвесторов, проведена работа по актуализации документов территориального планирования.



На сегодняшний день в реестре инвестиционных проектов 72 позиции, более 60% проектов находятся в стадии реализации. В текущем году список пополнился на 4 строчки, что плюсом дает 2,5 миллиарда рублей.



Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, регион рассчитывает на появление новых резидентов. Для этого будут совершенствоваться меры поддержки инвестпартнеров, также делается ставка на расширение экономических видов деятельности.





Анна Вайсергисер



