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12:18, 20 апреля 2021 года

В Орле открылась фотовыставка «Байкал для каждого»

Потрясающие виды великого озера можно увидеть в галерее Андрея Ильича Курнакова.


 Межрегиональному проекту о Байкале уже 5 лет. Фотопленэр оказался успешным, в прошлом году был получен грант в размере трех миллионов рублей, в этом – полтора. Все для того, чтобы фотографы, видеографы и тревел-блогеры, смогли поделиться со всеми своими впечатлениями, которые помогут развивать внутренний туризм, через создание и распространение контента об этом удивительном озере. В феврале в этой экспедиции побывала и орловчанка Анна Бакаева.

Анна Бакаева, зампред молодежного правительства Орловской области: «Я брала в руки фотоаппарат и снимала, хотя моя задача была другой, мне нужно было собирать традиции, быт, культуру, легенды, но я рада, что у нас была такая команда из лучших фотографов и видеографов, что мой материал был просто приправлен вот этой фантастической съемкой, этими невероятными видами, красивым контентом, который теперь для всех орловцев - в подарок от нас».

Студенты Иркутского университета выиграли грант в размере полутора миллионов рублей. Для участие в проекте было подано 600 заявок, но отбор прошли самые талантливые 50 человек. Поездка к озеру состоялась в феврале этого года.

Ирина Гоцакова, зампред комитета по образованию, культуре, спорту и туризму Орловского облсовета: «Мы принимаем закон о молодежной политике, где ключевым направлением будет патриотизм. И какой же патриотизм, когда мы не знаем и не любим свою страну? И вот вам яркое проявление, прекрасная страничка наших замечательных мест в Российской Федерации, которые должен знать каждый».

В рамках проекта участники познакомились не только с окрестностями Байкала, но и с людьми, которые там живут, а также побывали и в Иркутске.

Результатом этого путешествия стали почти полторы тысячи снимков. Небольшую часть из них и представили на выставке в Орле. По словам Анны Бакаевой, в следующем году подобный проект будет организован в нашем регионе. Он называется «Орловщина для каждого».


Эва Стасюлевич
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