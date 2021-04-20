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12:48, 20 апреля 2021 года Орловцы сдают кровь Сегодня - Национальный день донора.





Сегодня, в Национальный день донора, на областной станции переливания крови в Орле желающих сдать кровь больше чем обычно. Также работают филиалы в Ливнах и Мценске.



В Орле также работает передвижной комплекс. Он остановился у медицинского колледжа. Среди будущих медиков достаточно много желающих сдать кровь. Возле мобильной станции даже образовалась очередь. Процедура не быстрая. Сначала у каждого берут кровь на анализ, проверяют общее самочувствие, а после забора крови выдают материальное вознаграждение - чуть меньше 600 рублей. Также донорам положено два дня отгула. А на станции переливания крови сегодня, в честь праздника, спонсоры приготовили и сладкое угощение для доноров - в знак благодарности тем, кто всегда готов придти на помощь. Очень часто доноров с редкой группой крови экстренно вызывают, и никто не отказывается. Даже в прошлом году, в период изоляции, станция переливания не испытывала недостатка в необходимых компонентах крови.



Галина Ковтун, заведующая отделом комплектования донорских кадров Орловской станции переливания крови: «Хочется сказать слова благодарности нашим донорам, которые и в прошлом году были с нами, и в этом году - с нами, которые приходили к нам, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, и благодаря им мы работали в полном объеме в прошлом году и обеспечивали наших пациентов кровью и ее компонентами. Большое вам спасибо».





Татьяна Тимохина



