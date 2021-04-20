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12:53, 20 апреля 2021 года В Орле выбрали схему движения маршруток по микрорайону «Зареченский» Мэр Парахин сообщил, что городские власти хотят реализовать проект до конца текущего года.





Выбор схемы движения общественного транспорта по микрорайону «Зареченский» градоначальник доверил самим орловцам, предложив им два возможных варианта, согласованных с ГИБДД.



С небольшим перевесом (1 083 голоса против 1 069 голосов) победила схема, скорректировавшая первоначальный вариант мэрии.



Победившая схема предполагает оборудование четырех остановок и разворотного кольца на пересечении улиц Емлютина и Зареченской. Также там появится автобусная стоянка.



По предварительной договоренности, частные перевозчики оплатят строительство остановки для маршрута №8, которая расположится на пересечении улицы Зеленина и бульвара Молодежи. К слову, они недавно профинансировали оборудование остановочного павильона на улице Кузнецова.



К стройке разворотного кольца власти попросили подключиться ПАО «Орелстрой» и сейчас они ожидают ответа организации – говорится в публикации Юрия Парахина в социальных сетях.











Артём Ежаков



