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13:13, 20 апреля 2021 года В Урицком районе ведется ремонт дороги Нарышкино - Большое Сотниково - Болотовские Дворы За ходом работ следила корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





В Урицком районе ведется ремонт дороги Нарышкино - Большое Сотниково - Болотовские Дворы. Протяженность участка 13,8 километров. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт и благоустройство выделено 10 млн рублей.



Техника на этот участок дороги зашла сразу же, как только позволили погодные условия, до этого - очищали водопропускные трубы. Как сообщил начальник Урицкого дорожного ремонтно-строительного участка Алексей Алёшин, в рамках ремонта будет уложено два слоя асфальтобетона, сделают съезды, тротуары, оборудуют три автобусных павильона. Кроме того будет установлено 154 дорожных знака, 1048 км барьерного ограждения. Дорожные знаки установят до 30 августа, а барьерные ограждения - до 30 ноября.



Всего за этот год в Нарышкино планируют привести в порядок девять дорог.



Александр Герасиков, первый заместитель главы администрации Урицкого района: «На пяти автомобильных дорогах будет осуществляться ямочный ремонт, также запланировано и законтрактовано три дороги внутри населенных пунктов».





Юлия Опанасюк



