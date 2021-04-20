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14:51, 20 апреля 2021 года В Орле задержан глава департамента здравоохранения Иван Залогин Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.





По данным следствия, ранее в региональный департамент здравоохранения обратилось ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». Организация захотела переоформить лицензию на медицинскую деятельность и открыть на Орловщине отделение диализа. При этом чиновник незаконно приказал одному из своих подчиненных провести проверку организации и отказать ей вне зависимости от итогов, что тот и сделал, внеся в акты формальные нарушения, которые не могли являться основанием для отказа в переоформлении лицензии.



Затем, достоверно зная, что диализный центр соответствовал необходимым требованиям, руководитель областного департамента здравоохранения отказал «Нефрос-Калуга» в переоформлении лицензии, тем самым запретив им осуществлять профильную деятельность на территории Орловской области. При этом другой медицинской организации, заявившей практически аналогичные условия работы, лицензию переоформили. Преступления произошли с сентября по ноябрь минувшего года.



Решением областного арбитражного суда отказ «Нефрос-Калуга» был признан недействующим.



В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ч.1 ст.169 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ). Глава областного департамента здравоохранения задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Расследование уголовного дела продолжается при сопровождении УФСБ РФ – сообщают пресс-службы региональных СК и прокуратуры.



Видео: Следственный комитет Российской Федерации





Артём Ежаков



