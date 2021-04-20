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15:34, 20 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня - Национальный день донора. Орловцы сдают кровь.



- Стартовал ремонт Нарышкино - Большое Сотниково - Болотовские Дворы зашла тяжелая техника.



- У аграриев началась горячая пора. В регионе сеют рожь.



- Герои нашего времени. Медики могут попасть в кадровый резерв России.



- В крупном торговом центре Орла открыли МФЦ.



- Резиденты ОЭЗ готовы создать больше 1,5 тысяч новых рабочих мест.



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