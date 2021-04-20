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15:35, 20 апреля 2021 года

В Орловской области стартовала посевная кампания

В этом году затяжная зима не позволила аграриям выйти в поле в конце марта, как это бывало раньше, поэтому весь поток работ сместился на апрель. Сжатые сроки, в свою очередь, диктуют фермерам взять курс на ускорение - как с подкормкой озимых, так и с посевом яровых культур. Какие надежды у земледельцев на этот год, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк.


В хозяйстве «Красная звезда» аграрии поставили перед собой весьма амбициозную задачу - получить урожай озимых 100 центнеров с гектара, что почти вдвое больше обычного. Для этого предусмотрели новую схему питания и защиты растений.

Андрей Вуколов, главный агроном опытного хозяйства: «Много изменений новых, почти все гербициды - новые, скрывать не будем – большое количество удобрений».

Секрета из эксперимента не делают. И готовы делиться разработками с коллегами. Через пару недель рядом с полем установят стенды, где разместят информацию об удобрениях, их количестве, а также сроках и кратности обработки. Так что повторить подобный опыт сможет любой желающий фермер.

В этом году в хозяйстве решились на ещё один эксперимент и расширили привычный ассортимент культур на своих полях.

Виктор Прозвицкий, генеральный директор опытного хозяйства: «Вернули на поля рожь, которую все забыли. Сейчас на нее очень большой спрос. Чем нам понравилась эта культура? Это уже современные семена. Раньше мы сеяли порядка 200 килограмм на гектар, а сейчас - порядка 60-70 кг на гектар. В виде эксперимента пробуем. Надеемся на хороший результат».

За экспериментами аграрии не забывают и о традиционных весенних заботах. Затяжная зима заставила их выйти в поле несколько позже обычного и сразу взять ускоренный темп работ.

В этом году около трети посевных площадей региона заняты озимыми зерновыми и рапсом. Ещё две трети отведут под яровые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры. В ближайшую неделю сев ранних яровых на полях планируют завершить. На очереди у аграриев - картофель и свекла.


Екатерина Игнатюк
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