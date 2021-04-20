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16:07, 20 апреля 2021 года Орловские музейные работники коллективно привились против ковида В музей изобразительных искусств приехала мобильная бригада.





Сотрудники сферы культуры решили выстроить коллективный щит от коронавируса. Также массово прививались и от гриппа.



Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: «Когда узнали, что можно провакцинироваться против коронавируса, решили повторить такой опыт и, если можно, пригласить специалистов тоже на рабочее место, сделать такой единый день вакцинации. И поликлиника с удовольствием откликнулась, назначили день. К нам присоединились еще сотрудники управления культуры, работники театра «Свободное пространство», когда узнали, что в наш коллектив придет медсестра и будет делать вакцинацию».

Перед инъекцией проводит осмотр терапевт. Измеряется температура тела, давление крови и сатурация. При этом не должно быть никаких симптомов заболевания, в ином случае - отвод. Через 21 день привившиеся сегодня получат второй компонент вакцины.



Приезд мобильной бригады – это наиболее удобный способ. В поликлинике запись на вакцинацию расписана вперед на две недели. Как отмечают медики, сейчас в регионе самая активная категория граждан 65+.





Анна Вайсергисер



