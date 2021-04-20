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16:13, 20 апреля 2021 года

Подача документов в колледжи будет доступна в онлайн-формате

Период пандемии, представил новые возможности, особенно в системе образования. Так, подать документы в колледж будет возможно в онлайн-формате – через портал госуслуг.

Министерство просвещения издало приказ, в соответствии с которым подать документы на поступление в учреждения среднего профессионального образования можно будет через портал госуслуг. Такая функция будет доступна с 1 сентября 2021 года. Срок действия приказа – до 1 января 2027 года.
 
В настоящий момент подать, таким образом, документы могут только московские выпускники школ. Для подачи необходим паспорт и школьный аттестат. Срок предоставления услуги – 1 рабочий день.
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что проведённый опрос среди родителей 11-классников показал, что желающих поступить в вуз стало намного меньше. Так, 10 лет назад ребят, желающих получить высшее образование, было вдвое больше. 43% родителей сказали, что их дети собираются поступать в вуз. Для сравнения – в 2010 году этот показатель составлял 80%. Много факторов на это влияет, в том числе и пандемия. Из-за нестабильной ситуации с работой родителям сложно выделять дополнительные деньги на оплату репетиторов и курсов. 
 
Сейчас практически каждый пятый родитель предполагает, что их ребёнок может поступить в колледж. В 2010 году наоборот это собирался делать лишь каждый десятый выпускник школы.
 
Министерство просвещения, в соответствии с актуальными запросами, также обновило перечень самых актуальных и востребованных специальностей в колледжах России. В топ-50 таких специальностей вошли медики, электромонтажники по сигнализации, мастера общестроительных работ, электромонтёры по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания, операторы станков с программным управлением, аппаратчики-операторы в биотехнологии, мастера по обработке цифровой информации, сварщики, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, графические дизайнеры и другие.



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