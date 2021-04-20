Клещи покусали уже четверых орловцев

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16:15, 20 апреля 2021 года
Клещи покусали уже четверых орловцевК счастью, случаев иксодового боррелиоза, который передается этими паразитами, не выявлено.
Среди пострадавших – жители Орла, Орловского, Кромского и Глазуновского районов.
Региональный Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики против укусов клещей: использование репеллентов, оставление минимума свободных участков кожи, ношение светлой одежды и самостоятельный осмотр.
Если клещ все же присосался, то его, после извлечения, следует отдать на экспертизу. С адресами лабораторий можно ознакомиться на сайте областного Роспотребнадзора.
Артём Ежаков