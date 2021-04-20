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16:15, 20 апреля 2021 года Клещи покусали уже четверых орловцев К счастью, случаев иксодового боррелиоза, который передается этими паразитами, не выявлено.





Среди пострадавших – жители Орла, Орловского, Кромского и Глазуновского районов.



Региональный Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики против укусов клещей: использование репеллентов, оставление минимума свободных участков кожи, ношение светлой одежды и самостоятельный осмотр.



Если клещ все же присосался, то его, после извлечения, следует отдать на экспертизу. С адресами лабораторий можно ознакомиться на сайте областного Роспотребнадзора.





Артём Ежаков



