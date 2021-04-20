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16:41, 20 апреля 2021 года Орловская область получит 185 миллионов рублей на расселение аварийного фонда Это – дополнительное финансирование, выделенное региону Фондом содействия реформированию ЖКХ.





Полученные миллионы предназначены для расселения жителей региона из аварийных домов в 2021 и 2022 годах. Область уже получила часть этой суммы – 37,1 миллиона рублей пришли в качестве аванса и, вкупе с региональными средствами, перечислены Орлу.



Остаток суммы будет перечисляться по мере заключения властями контрактов на покупку квартир, в которые переедут жители ветхих домов – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



