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16:55, 20 апреля 2021 года

Орловскому Театру кукол подарили инвалидные кресла

В России продолжается благотворительная акция «Весенняя неделя добра», и сегодня городское отделение Красного Креста сделало подарок орловскому Театру кукол, точнее его посетителям.


Сегодня председатель орловского городского отделения общественной организации Красный Крест Валерий Бурковский передал орловскому Театру кукол новые инвалидные кресла. Одно - для взрослых, другое - для детей. А еще подарили специальные ходунки и поручни для санузлов.

Поблагодарить отделение Красного Креста за подарки пришли уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский и депутат областного Совета народных депутатов Ирина Гоцакова.

Особенно рады этому подарку волонтеры театра из группы «Куклы 57». Именно актеры-добровольцы много времени проводят с детьми с ограниченными возможностями, стараясь сделать их жизнь веселее.

Сегодня в Орле более 150 семей с детьми с ограниченными возможностями, и все они очень любят походы в театр, где теперь им будет гораздо привычнее и уютнее. Передача оборудования прошла в маленьком бэби-театре почти в семейной обстановке.


Эва Стасюлевич
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