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17:00, 20 апреля 2021 года

Депутату Рыбакову вынесли предупреждение за оскорбление мэра Парахина

Решение было принято на первом за последние пять лет заседании комиссии по депутатской этике орловского горсовета.


Предметом разбирательства комиссии стал инцидент, произошедший 25 февраля в ходе сессии городского совета. Мэр города Орла Юрий Парахин посчитал, что депутат Рыбаков, в нарушение этики, некорректно высказался в его адрес. Аналогичное обращение поступило и из прокуратуры Северного района.

Прослушав запись собрания и выслушав самого Рыбакова, комиссия вынесла депутату предупреждение.

Владимир Букалов, председатель комиссии по депутатской этике Орловского городского Совета народных депутатов: «Заседания проводятся в том случае, когда есть письменные обращения на депутатов городского совета относительно того или иного депутата, который по мнению коллег или правоохранительных органов допустил какие-то высказывания или поведение, не соответствующее депутатской этике».



Артём Ежаков
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