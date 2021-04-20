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21:20, 20 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня задержан глава департамента здравоохранения Орловской области. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки совместно с УФСБ.

- В Орле музейные работники привились против коронавируса.

- Начался ремонт дороги Нарышкино - Большое Сотниково - Болотовские Дворы.



- На заседании комиссии по депутатской этике орловского горсовета рассмотрели дело об оскорблении мэра Орла.



- Сегодня - Национальный день донора. Орловцы сдавали кровь. Был задействован и мобильный комплекс.

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