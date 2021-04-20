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21:20, 20 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня задержан глава департамента здравоохранения Орловской области. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки совместно с УФСБ.
- В Орле музейные работники привились против коронавируса.
- Начался ремонт дороги Нарышкино - Большое Сотниково - Болотовские Дворы.
- На заседании комиссии по депутатской этике орловского горсовета рассмотрели дело об оскорблении мэра Орла.
- Сегодня - Национальный день донора. Орловцы сдавали кровь. Был задействован и мобильный комплекс.
Вести-Орёл