«Библионочь» в Орле пройдет 24 апреля

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6:12, 21 апреля 2021 года
«Библионочь» в Орле пройдет 24 апреляВсероссийскую социально-культурную акцию космической тематики проведут три городские библиотеки.
Согласно пресс-службе мэрии, «Библионочь», посвященную 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, организуют три библиотеки Орла:
• Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Комсомольская, 65);
• Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова (ул. Ленина, 16/20);
• Библиотечно-информационный центр имени В. Г. Еремина (Московское шоссе, 151).
Артём Ежаков