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6:12, 21 апреля 2021 года

«Библионочь» в Орле пройдет 24 апреля

Всероссийскую социально-культурную акцию космической тематики проведут три городские библиотеки.


Согласно пресс-службе мэрии, «Библионочь», посвященную 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, организуют три библиотеки Орла: 
 
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Комсомольская, 65); 
Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова (ул. Ленина, 16/20);
Библиотечно-информационный центр имени В. Г. Еремина (Московское шоссе, 151).



Артём Ежаков
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