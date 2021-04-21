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9:10, 21 апреля 2021 года

Каждый десятый выезд орловской вневедомственной охраны закончился задержанием

Росгвардия обнародовала результаты работы в первом квартале текущего года.


В период с января по март сотрудники вневедомственной охраны откликнулись более чем на тысячу сигналов «тревожных» кнопок. Всего было предотвращено более 150 нарушений, не допущено краж с охраняемых объектов и задержано 107 правонарушителей.
 
На территории региона Росгвардия охраняет порядка четырех тысяч объектов, сообщает пресс-служба ведомства.



Артём Ежаков
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