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Главная » Новости

9:35, 21 апреля 2021 года

Справку о праве на получение набора социальных услуг, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: федеральные льготники имеют право на получение набора социальных услуг.


Справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг, можно заказать через электронный сервис (es.pfrf.ru) на сайте Пенсионного фонда. Для этого в «Личном кабинете» необходимо найти раздел «Социальные выплаты» и в пункте «Заказать справку (выписку)» выбрать сервис «О праве на получение НСУ».
 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или предпочесть денежный эквивалент. 
 

Важно! Стоимость месячного набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составляет 1211 рублей 66 копеек.
 

До 1 октября федеральные льготники имеют право изменить способ получения НСУ. Например, если федеральный льготник в 2021 году получает НСУ в натуральной форме, а в дальнейшем желает получать деньгами, то до 1 октября 2021 года ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. В таком случае получать набор социальных услуг в денежном эквиваленте льготник начнет с января 2022 года. Подавать заявление ежегодно нет необходимости: оно будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
 
Чтобы поменять порядок получения набора социальных услуг, можно воспользоваться соответствующими сервисами на ЕПГУ и Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда. Они позволяют подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг, а также заявление о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном виде.
 
Если воспользоваться личным кабинетом нет возможности, то, как и прежде, по данному вопросу можно обратиться в МФЦ или непосредственно в Управление ПФР.



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