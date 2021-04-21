Орловца подозревают в ограблении своего пассажира

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.261 УК РФ.

Ранее к полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил правоохранителям об ограблении неизвестным парнем, который подвозил его на машине. Недалеко от Нарышкино молодой человек силой отобрал у мужчины мобильный телефон и 20 тысяч рублей, а затем высадил его из машины.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители вышли на 22-летнего жителя Хотынецкого района, который и стал фигурантом уголовного дела. Полицейским удалось обнаружить и изъять похищенный телефон, отобранные деньги все еще ищут – сообщает сайт областного УМВД.