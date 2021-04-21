На фоне пандемии орловский бизнес обратился к микрозаймам

В минувшем году региональные предприниматели взяли в МФО 428 кредитов на общую сумму в 624 миллиона рублей – на 11,5% и 20% соответственно больше, чем в 2019 году.

Также выросла средняя сумма кредитов. В прошлом году МФО выдавали индивидуальным предпринимателям в среднем 1,3 миллиона рублей (+6,5%), юридическим – 1,7 миллиона (+9%).