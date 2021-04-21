На фоне пандемии орловский бизнес обратился к микрозаймам

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8:35, 21 апреля 2021 года
На фоне пандемии орловский бизнес обратился к микрозаймамВ минувшем году региональные предприниматели взяли в МФО 428 кредитов на общую сумму в 624 миллиона рублей – на 11,5% и 20% соответственно больше, чем в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба Центробанка, чаще всего в микрофинансовые организации обращались индивидуальные предприниматели. В прошлом году ИП заключили 293 (+9%) договора общей суммой в 391 миллион (+16%). На долю юридических лиц пришлись 135 займов (+17%) и 233 миллиона, полученных по соглашениям (+28%).
Также выросла средняя сумма кредитов. В прошлом году МФО выдавали индивидуальным предпринимателям в среднем 1,3 миллиона рублей (+6,5%), юридическим – 1,7 миллиона (+9%).
Игорь Злобин, заместитель управляющего орловским отделением Банка России: «В период пандемии коронавируса микрофинансовые организации активно вводили новые продукты, предоставляли меры поддержки для предпринимателей. Это помогло многим компаниям продолжить работу».
Артём Ежаков