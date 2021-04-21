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9:23, 21 апреля 2021 года
В Орле пешеход на «зебре» попал под колеса «Нивы»ДТП произошло 20 апреля около 17:00.
Переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №48 по ул. Ливенской, 22-летний парень был сбит «Нивой» под управлением 24-летней девушки. Молодой человек получил травмы, однако от госпитализации отказался.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
Фото пресс-службы областного ГИБДД
Артём Ежаков