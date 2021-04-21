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10:21, 21 апреля 2021 года

Льготные препараты не выданы 401 орловцу

Ситуацию с обеспечением жителей региона лекарствами обсуждали на вчерашнем заседании комитета областного совета по здравоохранению.


О выдаче препаратов льготникам доложил на тот момент еще заместитель главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев. Он заявил, что в нынешнем году правом получения бесплатных лекарств обладают более 63,7 тыс. льготников.

За истекший период вовремя не было исполнено 800 рецептов, сейчас на отсроченном обеспечении находится 401 заявка. Этот факт Николаев объяснил тем, что на объявленные департаментом закупочные аукционы не откликались поставщики.

Затем управленец заявил, что 94,4% жителей региона, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, выбирают деньги. В месяц на каждого такого орловца приходится 886,40 рублей. На эти цели выделено 753,3 миллиона рублей.

Также Николаев озвучил, что для приобретения жизненно необходимых и важных лекарств федеральным и областным бюджетами выделено 179,8 миллиона рублей при общей потребности в 472,2 миллиона – сообщает сайт областного совета.

Напомним, что в этом месяце областной департамент здравоохранения оказался участником двух громких скандалов. Первый связан с недостаточным лекарственным обеспечением детей с инвалидностью – чиновнице департамента инкриминируется халатность. Предполагается, что она несвоевременно закупила нужные лекарства, тем самым допустив перебои в обеспечении нуждающихся.

Вчера, 20 апреля, областной СУ СК сообщил о возбуждении уголовного дела против главы депздрава Ивана Залогина. Его подозревают в необоснованном отказе в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», из-за чего организация не смогла открыть в регионе отделение диализа.


Артём Ежаков
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