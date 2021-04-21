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10:49, 21 апреля 2021 года Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному Собранию Мероприятие будут транслировать телеканалы «Россия 1» и «Россия 24». Начало – в 12:00.





Среди тем, которые Президент озвучит парламентскому корпусу, – пандемия коронавируса и борьба с её последствиями, социальная сфера, экономика и внешняя политика.



От Орловской области на мероприятие отправился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он пообещал поделиться с жителями региона результатами и впечатлениями.





Артём Ежаков



