Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному Собранию

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10:49, 21 апреля 2021 года
Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному СобраниюМероприятие будут транслировать телеканалы «Россия 1» и «Россия 24». Начало – в 12:00.
Среди тем, которые Президент озвучит парламентскому корпусу, – пандемия коронавируса и борьба с её последствиями, социальная сфера, экономика и внешняя политика.
От Орловской области на мероприятие отправился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он пообещал поделиться с жителями региона результатами и впечатлениями.
Артём Ежаков