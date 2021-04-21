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10:56, 21 апреля 2021 года

В Орле обсудили, как сохранить историю

В Орле состоялось совместное заседание регионального отделения Российского исторического общества и Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Основной темой разговора стало развитие исторической науки в современной России. Гости из столицы посетили орловский областной архив.


На днях председатель правления Российского исторического общества и председатель центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры с интересом осмотрели государственный архив Орловской области, посетили хранилище, познакомились с уникальными документами.

Историки заинтересовались и ревизскими сказками, и аттестатом Столыпина, подлинными документами с подписью Тургенева. Директор архива Юлия Апарина провела небольшую экскурсию по хранилищу и рассказала о буднях архивистов, затронув не только достижения, но и проблемы. В частности, о том, что архивные площади уже давно заполнены и архиву требуется новое здание.

В заседании, которое состоялось чуть позже, приняли участие самые известные историки, педагоги, краеведы области. Сообща рассмотрели и поделились мнениями об основах развития исторической науки в стране и регионе. Московским гостям рассказали об археологических находках.

Кроме того, коснулись и темы охраны памятников и привлечения к этому широкой общественности. Кстати, на днях прошел Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры, когда практически во всех регионах неравнодушные жители, волонтеры вышли на объекты культурного наследия для проведения субботников или мероприятий по благоустройству территорий. Орловская область тоже присоединилась к этим мероприятиям. Эта акция призвана показать, что забота о культурном наследии дело каждого человека, а не только лишь государства, отметил председатель центрального совета ВООПИиК Артем Демидов.

Орловцы поделились своим опытом: рассказали о работе по сохранению военных мемориалов, о том, как удалось добиться сохранения всех «Вечных огней» в регионе и уникальных музеев в отдаленных уголках области.

В качестве сувениров гости увезли из Орла открытки с оригинальными почтовыми штемпелями и несколько совместных проектов.


Эва Стасюлевич
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