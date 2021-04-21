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11:16, 21 апреля 2021 года В Орле начали противоклещевую обработку общественных территорий Акарицидные мероприятия запланированы на 18 участках. Сегодня специалисты обезопасили четыре из них.





Противоклещевой обработке подвергли сквер им. Генерала Гуртьева и территорию около библиотеки им. И. А. Бунина, а также сквер «Орлята», Тургеневский бережок и Историко-литературный квартал. Следующие на очереди – Дворянское гнездо, парк «Орловская крепость», Ботаника, территория около озера Светлая Жизнь и Комсомольский сквер.



На сайте мэрии Орла сообщается о 16 участках, которые подвергнут акарицидной обработке, в ближайшее время будут закрыты 10 из них. Сообщается, что на обработанных участках не рекомендуется гулять в течение 4 дней с момента обработки:



• сквер им. Гуртьева;

• ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»;

• сквер имени пионерской организации «Орлята»;

• сквер им. Тургенева;

• сквер «Бунинский»;

• «Историко-литературный квартал»;

• парк Орловская крепость;

• сквер Комсомольцев;

• парк «Разградский»;

• бульвар Молодежи;

• парк Семинарский;

• сквер Орловских партизан;

• парк «Ботаника»;

• пруд «Силикатный»;

• урочище «Медведевская Дача»;

• озеро Светлая Жизнь.



Аналогичной процедуры уже проходят в Детском и Городском парках. Их планируется завершить в четверг.





Артём Ежаков



