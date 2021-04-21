В Орле начали противоклещевую обработку общественных территорий

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11:16, 21 апреля 2021 года
В Орле начали противоклещевую обработку общественных территорийАкарицидные мероприятия запланированы на 18 участках. Сегодня специалисты обезопасили четыре из них.
Противоклещевой обработке подвергли сквер им. Генерала Гуртьева и территорию около библиотеки им. И. А. Бунина, а также сквер «Орлята», Тургеневский бережок и Историко-литературный квартал. Следующие на очереди – Дворянское гнездо, парк «Орловская крепость», Ботаника, территория около озера Светлая Жизнь и Комсомольский сквер.
На сайте мэрии Орла сообщается о 16 участках, которые подвергнут акарицидной обработке, в ближайшее время будут закрыты 10 из них. Сообщается, что на обработанных участках не рекомендуется гулять в течение 4 дней с момента обработки:
• сквер им. Гуртьева;
• ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»;
• сквер имени пионерской организации «Орлята»;
• сквер им. Тургенева;
• сквер «Бунинский»;
• «Историко-литературный квартал»;
• парк Орловская крепость;
• сквер Комсомольцев;
• парк «Разградский»;
• бульвар Молодежи;
• парк Семинарский;
• сквер Орловских партизан;
• парк «Ботаника»;
• пруд «Силикатный»;
• урочище «Медведевская Дача»;
• озеро Светлая Жизнь.
Аналогичной процедуры уже проходят в Детском и Городском парках. Их планируется завершить в четверг.
Артём Ежаков