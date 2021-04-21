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11:19, 21 апреля 2021 года Сегодня – День местного самоуправления Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев с праздником.





Поздравление губернатора Орловской области

«Уважаемые орловцы, муниципальные служащие,сотрудники и ветераны органов местного самоуправления,представители институтов гражданского общества! От всей души поздравляю вас с праздником – Днем местного самоуправления!



По праву являясь одним из важнейших институтов народовластия в нашей стране, местное самоуправление неуклонно укрепляет свой статус и авторитет. Постоянно растет роль власти на местах в решении наиболее значимых для людей вопросов. Это особенно важно сегодня, когда общество все более четко формулирует запрос на повышение эффективности государственного и муниципального управления, повышение качества жизни, открытости власти, оперативности реагирования на запросы граждан.



Ответом на этот запрос является наша системная работа по усилению поддержки муниципалитетов, формированию эффективной экономической политики региона, модернизации социальной сферы, комплексному развитию территорий. В числе приоритетных задач – создание условий для полноценного функционирования органов местного самоуправления. Практика и накопленный опыт подтверждают, что на Орловщине есть достаточный потенциал для их выполнения.



Ярким примером этого стали реальные достижения в реализации национальных проектов, в том числе в сфере благоустройства территорий, дорожного строительства, а также программ социального развития села, укрепления инженерной инфраструктуры. Одним из важных направлений нашего конструктивного взаимодействия стало успешное участие малых городов Орловщины во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще один пример реального народовластия – широкое общественное обсуждение проектов по благоустройству в рамках программы «Народный бюджет».



Особым испытанием, с которым мы с вами достойно справляемся, стала работа в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе нам удалось сохранить ситуацию под контролем, добиться решения наиболее актуальных, злободневных проблем, включая дополнительные шаги по модернизации здравоохранения, материально-техническому переоснащению его первичного звена.



Уважаемые друзья! Благодарю вас за добросовестный труд и преданность делу, за истинный патриотизм и любовь к малой родине.



Правительство Орловской области и впредь будет оказывать вам необходимую поддержку. Общая ответственность, которая лежит на нас, доверие жителей – ко многому обязывают. Авторитет местной власти будет укрепляться только благодаря реальным делам на благо народа.



Искренне желаю вам новых успехов, здоровья и благополучия.



С праздником, дорогие товарищи!



Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.









Орловское Информбюро



