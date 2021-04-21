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11:34, 21 апреля 2021 года

Следствие просит отправить Залогина под домашний арест

Следственный комитет Орловской области провел шесть обысков по делу руководителя регионального департамента здравоохранения. Были изъяты 5,5 миллионов рублей, необходимая для правоохранителей документация и цифровые носители информации, а также допрошены ключевые свидетели.


Напомним, что Иван Залогин подозревается в махинациях с переоформлением лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга». Предполагается, что он приказал своему подчиненному проверить организацию и отказать ей в процедуре. Сотрудник департамента внес в акты формальные нарушения (в его отношении также возбуждено уголовное дело), из-за которых организация не смогла открыть в регионе отделение диализа. Лицензию переоформили другой компании, которая предоставила практически аналогичные условия работы.

Пресс-служба областного СУ СК сообщает, что сегодня следствие собирается ходатайствовать об избрании Залогину меры пресечения в виде домашнего ареста.

Также правоохранители устанавливают обстоятельства совершения подозреваемыми других преступлений.


Артём Ежаков
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