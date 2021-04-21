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11:52, 21 апреля 2021 года Коронавирус забрал жизни троих орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 651).



На лечении – 1 732 человека. Накануне выписано 84 орловца (всего – 31 376). От последствий болезни скончалось 543 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 23, Мценский район – 6; Верховский – 5; Дмитровский и Краснозоренский – 3; Орловский, Болховский, Урицкий, Покровский и Залегощенский – по 2; Хотынецкий, Сосковский, Троснянский и Новодеревеньковский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 271 (всего – 4 727 125), число выздоровевших – 9 644 (всего – 4 352 873). Общее число летальных исходов – 106 706 (+ 399 случаев за сутки). На лечении – 267 546 человек.







Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба







Артём Ежаков



