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11:34, 21 апреля 2021 года

Внимание, абитуриенты: правило «5 вузов, 3 специальности» отменили

Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.

С 2021 года вводятся новые правила приёма, которые меняют количество вариантов для поступления в вуз.

Теперь вузы сами решают, на сколько специальностей вам можно подавать документы. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что раньше каждый абитуриент при поступлении мог подать документы в пять вузов, на три специальности в каждом. Всего было 15 вариантов поступления. И вузы не имели права предлагать поступающим меньшее количество вариантов подачи документов.

С 2021 года это изменится. Количество вузов осталось прежним – их пять. Но вот количество доступных для абитуриентов специальностей/направлений в каждом вузе стало другим. Теперь их должно быть не более 10, на усмотрение вуза. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждой организации высшего образования, составляет 10.

Таким образом, вариантов поступления теперь может быть до 50, в зависимости от выбранного вуза. Поступающим самим необходимо проверять, сколько специальностей предлагает каждый конкретный вуз. Узнать это можно на официальном сайте учебного заведения или приёмной комиссии.

Хорошая новость заключается в том, что внутри каждой специальности абитуриент по-прежнему сможет одновременно поступать на разных условиях: например, в филиалы и в головной вуз, на бюджет и на платное, на очное, заочное и очно-заочное и др.

В связи с произошедшими изменениями хотелось бы обратить внимание всех абитуриентов и заблаговременно определиться с вариантами предполагаемой будущей учёбы. Необходимо заранее продумать и: выбрать профессию, ну или направление, где хотелось бы в будущем работать; выбрать специальность и программу, которая ближе всего к Вашим идеальным представлениям о профессии; выбрать вузы и предметы для ЕГЭ. Исходя из последних требований по поступлению, абитуриентам и их родителям, когда появятся первые результаты ЕГЭ и сформируются предварительные списки поступающих, – вдумчиво оценить свои баллы и сравнить их с проходными в выбранных вариантах. Времени на размышление и принятие итогового решения будет не много. Практически два – три дня для анализа информации, определения места обучения и предоставления оригиналов.

Отдел профориентации и трудоустройства,
Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС.


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