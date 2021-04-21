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12:17, 21 апреля 2021 года В Орле возвращаются к «доковидным» показателям летнего детского отдыха в лагерях В этом году в дошкольных и загородных оздоровительных учреждениях отдохнут примерно столько же юных орловцев, сколько и в позапрошлом году.





Ожидается, что в июне в 43 пришкольных летних лагерях отдохнут 6 125 ребят – столько же, сколько и в 2019 году. На каникулах в загородных оздоровительных учреждениях побывают 1 978 детей – на 147 человек больше, чем в позапрошлом году.



Всего на летнюю оздоровительную кампанию в Орле потратят 40 миллионов рублей – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



