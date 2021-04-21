Владимир Путин предложить поддержать неполные семьи, нуждающихся беременных женщин и семьи с детьми школьного возраста

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11:54, 21 апреля 2021 года
Владимир Путин предложить поддержать неполные семьи, нуждающихся беременных женщин и семьи с детьми школьного возрастаСегодня президент страны обратился с Посланием к Федеральному Собранию.
В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, среди прочего, предложить поддержать неполные семьи. Одиноким родителям, получателям алиментов будет назначена выплата в размере 5650 рублей на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Президент также предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц, а семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка.
Кроме того, больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2020 году.
фото РИА Новости
Орловское Информбюро