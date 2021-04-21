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13:57, 21 апреля 2021 года Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь Такое предложение президента прозвучало во время его выступления с Посланием Федеральному Собранию.





Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.



Владимир Путин: «Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь».

Также Владимир Путин предложил поддержать неполные семьи, нуждающихся беременных женщин и семьи с детьми школьного возраста.



Фото РИА Новости





Орловское Информбюро



