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13:59, 21 апреля 2021 года Орловщине поручено возобновить диспансеризацию с 1 июля Такую задачу всем субъектам страны поставил президент Путин в рамках Послания Федеральному Собранию.





Владимир Путин поручил возобновить диспансеризацию с 1 июля в полном объеме. Кроме того, помимо возобновления диспансеризации, президент поручил Минздраву и субъектам Федерации расширить её программы. С учетом эпидемиологической ситуации, диспансеризация должна быть возобновлена с 1 июля 2021 года для людей всех возрастов.



Отдельно Путин поручил в рамках диспансеризации оказывать помощь людям с сердечно-сосудистыми, онкологическими и дыхательными заболеваниями.





Артём Ежаков



