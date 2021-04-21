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14:18, 21 апреля 2021 года За три года в Орловской области обновят автопарк «скорых» В рамках Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил о поставке в регионы в 2021 – 2023 годах пяти тысяч машин скорой помощи.





Владимира Путина сайт Kremlin.ru . «28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», – цитирует сайт Kremlin.ru .





Артём Ежаков



