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Главная » Новости

14:18, 21 апреля 2021 года

За три года в Орловской области обновят автопарк «скорых»

В рамках Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил о поставке в регионы в 2021 – 2023 годах пяти тысяч машин скорой помощи.


«28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», – цитирует Владимира Путина сайт Kremlin.ru .



Артём Ежаков
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