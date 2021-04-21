Владимир Путин поручил внедрить принципы «социального казначейства»

Об этом президент страны говорил в ходе своего выступления перед Федеральным Собранием.

Во время своего обращения к Федеральному Собранию президент страны поручил внедрить принципы «социального казначейства» уже в 2022 году.

Владимир Путин: «Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе».

Фото ТАСС