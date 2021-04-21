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15:06, 21 апреля 2021 года Преемником Игоря Краличева в мэрии Орла стал Алексей Степанов Городская администрация назвала нового замглавы мэрии по финансово-экономическому блоку.





Алексей Степанов сменил Игоря Краличева на посту заместителя главы городской администрации по финансово-экономическому блоку – сообщает сайт мэрии Орла. Степанов занимает этот пост с сегодняшнего дня.



В исполнительной власти Степанов с 2003 году, в администрации города Орла – с 2017 года. В мэрии он работал заместителем начальника управления муниципального имущества и землепользования, а также заместителем начальника управления градостроительства.



Фото с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков



