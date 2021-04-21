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15:09, 21 апреля 2021 года Орловщина сэкономит до 800 миллионов рублей в год благодаря замещению коммерческого долга Андрей Клычков прокомментировал предложение Владимира Путина о замене коммерческого долга субъекта Федерации, превышающего 25%, на бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Крайне важный момент – до 1 июня Правительству Российской Федерации поручено определить критерии устойчивости финансового положения регионов. Весь долг свыше 25% от собственных доходов будет переведен в бюджетные кредиты. Для Орловской области это экономия около 800 миллионов рублей в год на его обслуживание».





Артём Ежаков



