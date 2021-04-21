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15:25, 21 апреля 2021 года Владимир Путин о газификации глубинок: «Вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет» Президент поручил разобраться в ситуации, когда к населенному пункту подключены газовые коммуникации, но в дома не поступает «голубое топливо».





Сегодня проблемы, связанные с газификацией домохозяйств, президент стран поднял в ходе обращения к Федеральному Собранию.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Прошу Правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны».

Глава Орловской области Андрей Клычков, комментируя доклад президента, заявил, что «давняя проблема по подводу газа к земельным участкам решена».





Артём Ежаков



