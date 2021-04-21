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16:06, 21 апреля 2021 года Орловский гонщик Леонид Панфилов привился против ковида Сегодня двукратный чемпион России по картингу получил второй компонент «Спутника V».





Сегодня орловский гонщик, двукратный чемпион России по картингу Леонид Панфилов получил второй компонент «Спутника V». Первый укол спортсмен перенёс с небольшими побочными явлениями: немного поднялась температура и появилась головная боль. Меньше чем через сутки самочувствие пришло в норму.



Леонид Панфилов, двукратный чемпион России по картингу: «Прошлый сезон перед каждым этапом чемпионата России нам приходилось сдавать тест, плюс по пути следования в городах, где проходил чемпионат, приходилось очень «аккуратничать». Практически весь год проездил на машине, чтобы минимизировать контакты, сейчас будет гораздо спокойнее».





Юлия Сабельникова



