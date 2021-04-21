среда 21.04.2021 20:50:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:19, 21 апреля 2021 года

«Зелёная роща» назвала мусорный коллапс в Орле «сезонностью»

По словам представителя перевозчика, эта сезонность связана с весенней уборкой города и опиловкой деревьев, из-за чего объём мусора в городе вырос на 30%. В результате – переполненные контейнеры и стихийные свалки из крупногабаритных и коммунальных отходов.


Проблему катастрофического мусорного коллапса обсуждали на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ. Катастрофичной ситуация стала 9 апреля – жалобы стали поступать из всех районов Орла.

Представитель регионального оператора объяснила проблемы тем, что из-за опиловки деревьев и весенних субботников на треть увеличился объём отходов. По её словам, ветки – это мусор, не относящийся к ТКО, и куда его везти – неясно, специализированных площадок для крупногабаритного мусора в городе нет, а сжигать ветки нельзя.
«К этому мы ежегодно готовимся, но нужно учитывать, что с 1 января 2021 года установлен запрет на сжигание веток в населённых пунктах. Это увеличило объём мусора на контейнерных площадках на 30%. И ликвидировать это одномоментно нельзя, но мы работаем в графике. Понимая всю социальную ответственность перед жителями, мы увеличили количество машин, но в связи с тем, что мусора много, чуть-чуть не успеваем, но обязательно все наладим. Конкретнее к 26 апреля», – цитирует представителя «Зеленой Рощи» сайт городского совета.

Отдельно депутаты прошлись по вывозу ТКО с территорий Заводского и Железнодорожного районов, которые обслуживает «Экологистик». В ответ на вопрос депутатов о возможности расторжения с ним контракта или найма к нему в пару дополнительного перевозчика, региональный оператор заявил, что это невозможно и неэффективно.
«Добавить перевозчика к ныне действующему мы не можем. Это связано с тем, что территориальной схемой определено определенное количество лотов. Более того, количество перевозчиков и транспорта в Орловской области ограничено. В этой связи, взять и поменять перевозчика был бы самый простой, но не самый эффективный способ», – заявил представитель регионального оператора.

В итоге работа по организации сбора и вывоза мусора в Орле депутатов не удовлетворила. На сессии городского совета 29 апреля народоизбранники снова вернутся к этому вопросу.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.