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16:19, 21 апреля 2021 года «Зелёная роща» назвала мусорный коллапс в Орле «сезонностью» По словам представителя перевозчика, эта сезонность связана с весенней уборкой города и опиловкой деревьев, из-за чего объём мусора в городе вырос на 30%. В результате – переполненные контейнеры и стихийные свалки из крупногабаритных и коммунальных отходов.





Проблему катастрофического мусорного коллапса обсуждали на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ. Катастрофичной ситуация стала 9 апреля – жалобы стали поступать из всех районов Орла.



Представитель регионального оператора объяснила проблемы тем, что из-за опиловки деревьев и весенних субботников на треть увеличился объём отходов. По её словам, ветки – это мусор, не относящийся к ТКО, и куда его везти – неясно, специализированных площадок для крупногабаритного мусора в городе нет, а сжигать ветки нельзя.

«К этому мы ежегодно готовимся, но нужно учитывать, что с 1 января 2021 года установлен запрет на сжигание веток в населённых пунктах. Это увеличило объём мусора на контейнерных площадках на 30%. И ликвидировать это одномоментно нельзя, но мы работаем в графике. Понимая всю социальную ответственность перед жителями, мы увеличили количество машин, но в связи с тем, что мусора много, чуть-чуть не успеваем, но обязательно все наладим. Конкретнее к 26 апреля», – цитирует представителя «Зеленой Рощи» сайт городского совета

Отдельно депутаты прошлись по вывозу ТКО с территорий Заводского и Железнодорожного районов, которые обслуживает «Экологистик». В ответ на вопрос депутатов о возможности расторжения с ним контракта или найма к нему в пару дополнительного перевозчика, региональный оператор заявил, что это невозможно и неэффективно.

«Добавить перевозчика к ныне действующему мы не можем. Это связано с тем, что территориальной схемой определено определенное количество лотов. Более того, количество перевозчиков и транспорта в Орловской области ограничено. В этой связи, взять и поменять перевозчика был бы самый простой, но не самый эффективный способ», – заявил представитель регионального оператора.

В итоге работа по организации сбора и вывоза мусора в Орле депутатов не удовлетворила. На сессии городского совета 29 апреля народоизбранники снова вернутся к этому вопросу.





Артём Ежаков



