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16:31, 21 апреля 2021 года

В Орле проверили наличие кассовых аппаратов у продавцов

Весь прошлый год из-за пандемии действовал мораторий на проверки. Это была одна из мер поддержки. Но некоторые предприниматели решили, что это возможность уйти в тень. Сотрудники налоговой службы вышли в рейд на рынки Орла. Искали тех, кто работает без кассового аппарата. Много ли таких, и как проверить добросовестность продавца самостоятельно, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Кассовая дисциплина на центральном рынке Орла пока хромает - говорят сотрудники налоговой службы. Рейд только начался и сразу нашли нарушителей. Товар отдают в руки покупателям без чека, а ведь это документ - гарант для потребителя на случай, если вдруг товар оказался не качественным и его стоит вернуть.

Чтоб скрыть свои доходы часто продавцы при расчете с покупателем идут на хитрость, - говорят специалисты. Под видом кассового чека предоставляют товарный, либо если клиент рассчитывается банковской картой - чек эквайринга. Вот только они не заменяют собой кассовый. Как отличить? На кассовом чеке всегда есть QR-код.

Ирина Харламова, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Орловской области: «Продавец в обязательном порядке должен выдать кассовый чек. Это условие действует так же и на ярмарках, рынках и других объектах организованной торговли. Невыдача чека или выдача чека с некорректными реквизитами является нарушением. Просьба перечислить плату за товар на мобильный телефон или банковскую карту также неправомерна и говорит о желание продавца скрыть выручку».

Вывести их из тени - задача максимум. Так что сотрудники налоговой службы будут ежедневно дежурить в местах торговли. Проверить добросовестность продавца может каждый покупатель самостоятельно.

Когда купили, кто продал можно проверить в специальном приложение, в нем - вся история о корректности чека. Для этого достаточно навести телефон на QR код в течение нескольких секунд. Если все данные сходятся, это значит, что продавец работает в открытую, а все данные передаются в налоговую автоматически.

За отсутствие кассового аппарата предприниматели будут привлечены к административной ответственности. Кстати, размер штрафа практически такой же, как и затраты на необходимое оборудование.


Анна Вайсергисер
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