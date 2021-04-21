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16:32, 21 апреля 2021 года

Орловский пенсионер отдал «лже-банкирам» полмиллиона рублей

69-летний мужчина оказался обманут классической схемой «службы безопасности банка».


Пожилому жителю Орла с предупреждением позвонили якобы банковские специалисты. Они заявили, что прямо сейчас злоумышленники снимают деньги с его счетов. По «инструкции» собеседников мужчина обналичил 300 тысяч рублей и перевел их на «безопасные» счета. К сожалению, пенсионер попался на удочку злоумышленников повторно – на следующий день ему сообщили, что нужно взять кредит, пока этого не сделали от его имени недобросовестные сотрудники кредитной организации. Полученные по займу 207 тысяч рублей ушли злоумышленникам на номера телефонов, куда деньги перевел сам орловец. Полицейским потерпевший рассказал, что слышал о подобном телефонном мошенничестве, но не подозревал, что такое произойдет и с ним

Преступления было классифицировано как мошенничество, совершенное в крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также со здоровым недоверием перепроверяйте сообщения о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.


Артём Ежаков
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