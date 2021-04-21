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16:50, 21 апреля 2021 года Молодым орловцам рассказали о катастрофе на ЧАЭС Накануне 35-ой годовщины техногенной катастрофы в Чернобыле орловские ликвидаторы аварии встретились со студентами средних специальных учебных заведений Орла.





Чтобы рассказать свои личные истории, вспомнить ушедших друзей и поделиться воспоминаниями, на встречу с молодежью пришли члены организации «Союз «Чернобыль» Орловской области Александр Андреев и Василий Воробьев.



Они оказались в эпицентре событий в первые дни трагедии и внесли свой весомый вклад в ликвидацию последствий аварии, масштабы которой могли бы быть значительно больше, если бы не эти люди.



Александр Андреев, ликвидатор Чернобыльской аварии, член первичной организации «Союз «Чернобыль» Орловской области: «Мы уходили в желтый лес, «рыжий» лес мы его называли, самый опасный был лес, мы его убирали, местами землю убирали до двух метров толщины слоя, все это вывозилось».

Ликвидаторы рассказали о том, как безоговорочно люди выполняли свою работу, которую считали долгом, зная о рисках для здоровья и жизни, как пришлось разбирать завалы, рыть траншеи. Стояла задача не допустить попадания радиации в грунтовые воды. Это в условиях, когда мощность выброса реактора превысила две сотни атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Несмотря на это, люди работали там, где техника выходила из строя. И эти герои достойны нашей памяти и внимания.



Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года.





Эва Стасюлевич



