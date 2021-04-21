Орловская прокуратура добилась зарплаты для неоформленных сотрудников швейного производства

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16:54, 21 апреля 2021 года
Орловская прокуратура добилась зарплаты для неоформленных сотрудников швейного производстваЧетверым работникам полностью выплатили задолженность в размере 172 тыс. рублей.
Проверка ведомства была проведена после публикации фактов нарушения трудового законодательства в интернете. Выяснилось, что работодатель не оформил трудовые отношения со своими сотрудниками, однако условия с ними были обговорены.
За незаключенные трудовые договоры предпринимателя оштрафовали на 9 тыс. рублей. Всего четырем сотрудникам было выплачено 172 тысячи рублей – полная сумма задолженности.
Также прокуратура выяснила, что региональная трудовая инспекция ранее рассматривала обращение о нарушении прав этих работников, но самых пострадавших не опросила, а трудовые соглашения не запрашивала. По данному факту руководитель инспекции получил представление – сообщает сайт прокуратуры.
Артём Ежаков