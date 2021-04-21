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17:15, 21 апреля 2021 года В Орле расследуют дело о фиктивном директоре Подозреваемому инкриминируется оформление ООО «Авангард», которым мужчина фактически не управлял, хотя по документам являлся единственным учредителем и главой общества.





Преступление произошло в 2019 году. По данным следствия, к фигуранту обратился его знакомый и за вознаграждение попросил его подать в бухгалтерскую компанию заявку на регистрацию ООО «Авангард», в котором фигурант должен был числиться единственным учредителем и директором. Сотрудник бухгалтерской службы, не зная о преступном умысле, направил подготовленные документы в налоговую, которая зарегистрировала юридическое лицо.



Руководящие функции в ООО «Авангард» мужчина так и не выполнял, фактически являясь подставным лицом.



Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, работа над расследованием продолжается. В ближайшее время мужчине должны предъявить обвинения.





Артём Ежаков



