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17:45, 21 апреля 2021 года Михаил Вдовин: «Надеюсь, что решится проблема жителей микрорайона «Новая Ботаника» Первый зампред Орловского облсовета прокомментировал Послание президента страны Федеральному Собранию.





Первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин выразил надежду, что проблемы жителей «Новой Ботаники», связанные с затрудненным выездом из микрорайона, можно будет решить с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, о которых говорил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Михаил Вдовин: «Надеюсь, что решится проблема жителей микрорайона «Новая Ботаника» по выезду из микрорайона. Ведь субъектам будут предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты и, думаю, что вопрос с объездной дорогой для транзитного транспорта будет решён». Напомним, 2 апреля Михаил Вдовин присутствовал на встрече жителей «Новой Ботаники» с мэром Юрием Парахиным. Тогда орловцы рассказали о том, что каждое утро вынуждены проводить длительное время в пробках при попытке выехать на своем автотранспорте из микрорайона. Выезд затрудняется крупногабаритный транспорт, идущий по Маслозаводскому переулку. О том, что для фур планируется сделать объездную дорогу, власти говорят не первый год.





Орловское Информбюро



