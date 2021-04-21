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17:45, 21 апреля 2021 года
Михаил Вдовин: «Надеюсь, что решится проблема жителей микрорайона «Новая Ботаника»Первый зампред Орловского облсовета прокомментировал Послание президента страны Федеральному Собранию.
Первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин выразил надежду, что проблемы жителей «Новой Ботаники», связанные с затрудненным выездом из микрорайона, можно будет решить с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, о которых говорил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.
Михаил Вдовин: «Надеюсь, что решится проблема жителей микрорайона «Новая Ботаника» по выезду из микрорайона. Ведь субъектам будут предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты и, думаю, что вопрос с объездной дорогой для транзитного транспорта будет решён».
Напомним, 2 апреля Михаил Вдовин присутствовал на встрече жителей
«Новой Ботаники» с мэром Юрием Парахиным. Тогда орловцы рассказали о том, что каждое утро вынуждены проводить длительное время в пробках при попытке выехать на своем автотранспорте из микрорайона. Выезд затрудняется крупногабаритный транспорт, идущий по Маслозаводскому переулку. О том, что для фур планируется сделать объездную дорогу, власти говорят не первый год.
Орловское Информбюро