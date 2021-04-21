Леонид Музалевский: «Поставленных Президентом задач можно добиться лишь слаженной совместной работой как на федеральном уровне, так и на региональном»

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь ОРО партии «Единая Россия» прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Леонид Музалевский: «Здравоохранение и образование, социальная политика и экономика, поддержка семей с детьми и позиция России на мировой политической арене — эти и многие другие вопросы, волнующие каждого без исключения гражданина нашей страны, были в центре внимания Послания Президента Федеральному собранию.

Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в основе государственной политики лежит сбережение нации и повышение качества жизни людей. И назвал конкретные и эффективные меры, которые приведут к достижению этих целей.

Хочу особо остановиться на блоке, связанном с поддержкой регионов. Это и замещение коммерческих кредитов бюджетными, и выделение 500 миллиардов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. А это — развитие и благоустройство территорий, строительство новых дорог, создание туристических маршрутов, и, в конечном итоге, — новые рабочие места и повышение уровня жизни.

Чрезвычайно важными являются инициативы по бесплатному подключению жителей к газу, о выделении дополнительных средств на обновление парков машин скорой медицинской помощи и школьных автобусов, о стопроцентной оплате больничного по уходу за детьми дошкольного возраста вне зависимости от трудового стажа родителей.

Глава государства поддержал соответствующие предложения партии „Единая Россия“. Все эти и многие другие решения найдут своё отражение в плане национального развития, которое Правительство РФ должно представить к 1 июля 2021 года.

Безусловно, поставленных Президентом задач можно добиться лишь слаженной совместной работой как на федеральном уровне, так и на региональном. Как сказал Владимир Владимирович Путин, будем идти вместе!».